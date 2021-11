Triora. L’ex sindaco di Triora Marcello Lanza è stato dato per disperso in Francia dopo che, al termine di una battuta di caccia con gli amici nei pressi di Mujouls, non ha fatto rientro a casa. La notizia è stata confermata nella tarda serata dalle autorità italiane. A cercare Lanza è la gendarmerie: i cacciatori che erano con l’uomo, infatti, hanno allertato le forze dell’ordine di Puget Theniers.

