Omicidio a Ventimiglia, martedì udienza preliminare per il presunto killer Domenico Pellegrino

Genova. Si svolgerà domani, davanti al gup del Tribunale di Genova Cinzia Perroni e al pm Marco Zocco, l’udienza preliminare al processo che vede imputato Domenico Pellegrino, 24 anni, accusato di omicidio volontario con l’aggravante del metodo mafioso per l’uccisione, a colpi d’arma da fuoco, del ristoratore pregiudicato sessantenne Joseph Fedele, il cui corpo è stato trovato il 21 ottobre del 2020 in un fossato in località Calvo, a Ventimiglia.

