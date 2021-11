Coppe, trofei, medaglie.

Si sa che, quando si parla di sport, l’importante è partecipare.

Ma a causa del Coronavirus, non siamo riusciti neanche a scendere in campo per allenarci.

Gli eventi sportivi sono stati sospesi, così come la possibilità di ritrovarsi e di provare le emozioni che tutti gli atleti conoscono e che contraddistinguono qualsiasi competizione.

... » Leggi tutto