Taggia, arriva l’app “Easy Park” per pagare il parcheggio direttamente dallo smartphone

Taggia. E’ ora possibile anche nel comune di Taggia utilizzare l’app “EasyPark” per pagare il parcheggio sulle strisce blu.

Come funziona? L’app, installata sul proprio smartphone, permette il pagamento della sosta senza dover acquistare il gratta e sosta.

Come comunica il sindaco Mario Conio «La ditta entro pochi giorni terminerà la posa dei cartelli integrativi, ma il servizio è già attivo. Gli operatori di Polizia municipale verificano dal tablet in dotazione se l’utente ha pagato, tramite il numero di targa della macchina. La novità maggiore è che la sosta viene pagata per l’effettivo numero di minuti trascorsi dal parcheggio dell’auto: la app permette infatti di disattivare la registrazione della sosta nel momento esatto in cui si entra in macchina; l’automobilista può quindi economizzare, con una tariffazione precisa al minuto; uno strumento comodo e veloce per modernizzare la nostra città».