Taggia, degenti della Rsa Le Palme positivi al Covid: due trasferiti all’ospedale

Taggia. Sono stati trasferiti stamane in ospedale, a Sanremo, due dei tredici degenti della Rsa Le Palme, di Taggia, risultati positivi al Covid-19. Si tratta di due persone che ieri erano state sottoposte, insieme ad altre sei, a terapia domiciliare con monoclonali. Si sta valutando il ricovero anche per un terzo paziente, mentre gli altri ospiti della residenza sanitaria assistita non presenterebbero sintomi tali da rendere necessario il trasferimento in ospedale.

... » Leggi tutto