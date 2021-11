Un liceo in Valpolcevera, la proposta per dare pari opportunità agli studenti “oltre il ponte”

Genova. La Valpolcevera ha un bacino d’utenza di circa 60mila abitanti (tre volte la città di Chiavari). Numero di licei: zero. Nell’area che va da Manin alla Foce, di licei, ne esistono almeno quattro, per tutti i gusti e tutte le esigenze. Basterebbe questo per far capire come a volte vivere in periferia o in un quartiere del centro città faccia la differenza in termini di opportunità sociali.

