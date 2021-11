Biancheri rinuncia alla sfida, la Provincia nelle mani di Scajola

Sanremo. Passo indietro di Alberto Biancheri, la Provincia destinata a tornare nelle mani dell’ex ministro Claudio Scajola. Questo l’esito, che si può dare per scontato, delle prossime elezioni provinciali in programma il 18 dicembre: candidature da presentare entro domenica. Un’elezione di secondo livello che coinvolgerà sindaci e consiglieri comunali dell’Imperiese, per un totale di circa 770 aventi diritto al voto.

... » Leggi tutto