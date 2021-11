Cessione Schneider, i sindacati chiedono: “Garanzie per i lavoratori e dettaglio degli investimenti”

Savona/Cairo Montenotte. “Prospettive future per i lavoratori che ora hanno un contratto in somministrazione, dettaglio degli investimenti, presenza di Schneider che possa intervenire in caso di problemi“. Sono queste le principali richieste dei sindacati emerse durante il secondo incontro che si è tenuto stamattina con i vertici delle aziende interessate, Schneider e Semar nella sede dell’Unione Industriali di Savona. La scorsa settimana è stato ufficializzato l’avvio della procedura di cessione dello stabilimento di Bragno all’azienda fornitrice di Schneider.

