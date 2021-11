Continua l’inchiesta sui finanziamenti a Toti: “Diffamazione e calunnia, risponderanno gli avvocati”

Genova. “Quei pezzi sono maleodoranti di diffamazione e calunnia e non li ho letti, li leggono gli avvocati e risponderanno gli avvocati“. È la reazione di Giovanni Toti alla seconda puntata dell’inchiesta del quotidiano Domani sui finanziamenti ai comitati elettorali del governatore ligure finiti al centro di un’inchiesta della Procura di Genova per finanziamenti illeciti (non sono ancora noti i nomi degli indagati) aperta a seguito di una segnalazione arrivata dalla Banca d’Italia alla guardia di finanza nel 2020.

