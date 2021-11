Covid, Toti «Oggi somministrati più di 8mila vaccini. I no vax continuano a incidere sui numeri delle terapie intensive»

Genova. «I posti letto occupati ad oggi in Liguria sono l’8% del totale in terapia intensiva e il 7% in media intensità. Sono infatti 18 i ricoverati in terapia intensiva e di questi 15 non sono vaccinati, mentre gli altri 3 sono vaccinati ma con patologie pregresse. Questo vuol dire che senza l’incidenza dei no vax i posti letto occupati in Uti sarebbero soltanto 3 e non saremmo qui a parlare di Green Pass differenziato perché saremmo molto lontani dalla zona gialla. E’ per questo che ora auspichiamo che venga attuata una diversificazione del Green Pass da vaccino e da tampone. Per chi si è vaccinato quindi non dovranno esserci nuove limitazioni anche nel caso di un cambio di colore». Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento del Covid in Liguria.

