Genova. Bocciato l’emendamento del Partito Democratico che chiedeva di modificare l’impegnativa della mozione presentata da Forza Italia sulla realizzazione di una campagna informativa su parto in anonimato e culle per la vita, e di potenziare la rete dei consultori, sede centrale nella tutela della maternità così come previsto dalla legge 194.

... » Leggi tutto