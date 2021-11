Genova. Domenico Pellegrino, 24enne di Bordighera, sarà processato in abbreviato per l’omicidio del sessantenne italo francese Joseph Fedele, pregiudicato per reati di stupefacenti. Lo ha deciso il gup del tribunale di Genova Cinzia Perroni, che ha accolto la richiesta del legale di Pellegrino, l’avvocato Luca Ritzu.

