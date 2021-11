Rapina una farmacia come nel film di Woody Allen: bottino da 300 euro

Genova. Come nel film di Woody Allen “Prendi i soldi e scappa”, un rapinatore ha consegnato alla vittima un biglietto per farsi consegnare il denaro. Nel film, la vittima non comprese cosa fare e la rapina non riuscì, mentre stavolta il messaggio è stato scritto in modo chiaro e il malvivente è riuscito a fuggire con 300 euro in contanti da una farmacia. Il colpo è andato a segno a Genova in via Barabino, alla Foce.

