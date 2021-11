Rifiuti e degrado, anche Città Metropolitana si mobilita per Sampierdarena e San Teodoro

Genova. Nella zona di San Teodoro e Sampierdarena i disagi dovuti alla cattiva gestione della raccolta rifiuti – dalla mancata costanza dello svuotamento dei vari bidoni per la raccolta differenziata e per quella indifferenziata, per la pulizia dei marciapiedi, delle scalinate e delle crose – hanno portato il presidente del municipio Centro Ovest, Fabrizio Maranini, a scrivere ad Amiu, senza però ricevere alcuna risposta, e di conseguenza alla Città metropolitana di Genova, da cui invece ha ottenuto immediato riscontro.

