Sanremo. Palazzo Bellevue cerca un gestore per un centro di aggregazione giovanile. Il Cag è quello denominato “Il Ponte” e si trova in via Panizzi alla Foce, la periferia ovest della Città dei Fiori. La convenzione, di durata massima due anni scolastici con un tetto di rimborso spese fissato a 25.000 euro, è dedicata alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale.

