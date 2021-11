Sanremo, la scuola Rubino festeggia gli alberi

Sanremo. Il 21 novembre si celebra in Italia la Giornata Nazionale degli Alberi o Festa degli Alberi, una giornata istituita su iniziativa del Ministero dell’Ambiente con una legge del 2013, e che rappresenta un punto di riferimento per la protezione della biodiversità del nostro paese e in generale per la sensibilizzazione sulla fondamentale funzione svolta dagli alberi nella pulizia dell’atmosfera e la prevenzione contro il dissesto idrogeologico. Proprio durante l’ultima Cop26 il tema degli alberi è stato centrale nel dibattito e da quella conferenza se ne è usciti con la promessa di interrompere la deforestazione entro il 2030. Questo significa che bisognerà piantare miliardi di alberi, in tutto il mondo, nei prossimi anni, ma non è chiarissimo come. I bambini della scuola primaria Rubino di Sanremo, sita in zona Baragallo, alle spalle del centro e con vista sia sul mare che sul bosco di San Romolo, sono da sempre sensibili al tema dell’importanza del rispetto dell’ ambiente, ed in particolare alla cura e al rispetto degli alberi.

