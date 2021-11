Sanremo, premiata dall’Unicef la ciclista Irma Siri (VO2 Team Pink)

Sanremo. Sabato di gala per il VO2 Team Pink a Villa Nobel a Sanremo, dove la giovane ciclista ligure Irma Siri (Allieva in forza al Ciclismo giovanile VO2 Team Pink che cura il vivaio delle “panterine”) è stata premiata ufficialmente dall’Unicef di Imperia e dall’Universum Academy Switzerland (Organizzazione non governativa svizzera) in occasione della Giornata universale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

