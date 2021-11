Spes, inaugurazione di panchina rossa e confronto con ospiti d’eccezione a Ventimiglia

Ventimiglia. Giovedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Spes mette al centro il rispetto ed i rapporti interpersonali dedicando due momenti, l’inaugurazione di una panchina rossa ed un confronto tra i ragazzi della struttura e alcune ospiti d’eccezione: Elisa Amelia, presidente Fidapa Ventimiglia, Irene Renei, autrice del famoso blog DonneChePensano e, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Ventimiglia, l’assessore ai servizi sociali Eleonora Palmero e il direttore sociale Monica Bonelli.

