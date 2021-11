Genova. Tra le diverse iniziative in programma per giovedì 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, c’è anche l’evento organizzato da Asl 3, che propone un filo diretto telefonico con il dottor Alessandro Rollero, direttore Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Villa Scassi, proprio in occasione dell’Onda Open Week contro la violenza sulle donne.

... » Leggi tutto