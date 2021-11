Coronavirus, dal governo arriva la stretta per i non vaccinati: tampone valido solo per il lavoro

Roma. E’ arrivato nel tardo pomeriggio il sì del consiglio dei ministri, all’unanimità, per il “super green pass” che prevede una stretta per i non vaccinati. Il decreto, infatti, consentirà solo a vaccinati e guariti di ottenere il «super green pass» che dal 6 dicembre sarà l’unico strumento per accedere a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche in zona bianca e gialla. La validità del certificato passa da 12 a 9 mesi dall’ultima dose di vaccino (o dall’avvenuta guarigione).

