Genova. Sotto l’effetto di alcol e psicofarmaci distrugge casa, aggredisce le forze dell’ordine e minaccia il suicidio. È successo ieri in via Palmaria attorno alle 20,30. L’uomo un pregiudicato di 47 anni, italiano, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Genova per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

... » Leggi tutto