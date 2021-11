Savona. Una panchina rossa per ricordare le donne vittime di violenza in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. E’ con questo gesto simbolico che anche l’Asl 2 vuole porre l’accento e sensibilizzare su questo tema importante che riguarda tutti noi, con l’obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio.

