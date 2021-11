Il Prato espugna il Comunale: la Sanremese esce dalla Coppa

Sanremo. Sedicesimi di Coppa Italia di serie D, al Comunale i biancoazzurri affrontano il Prato. Gara secca, chi vince passa il turno. Rispetto alle ultime uscite in campionato mister Andreoletti fa un ampio turn over: chance dal primo minuto per l’esordiente Buccino, tornano titolari Bregliano, Gatelli e Acquistapace in difesa, Giacchino e Bastita a centrocampo, Orefice in attacco. Nouri agisce da laterale nel tridente offensivo.

