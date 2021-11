Savona. L’ottava giornata del campionato di Serie A1 va in scena interamente oggi. Alle ore 16 la Rari Nantes Savona ospita Posillipo: i biancorossi, sesti in classifica, reduci dalla netta vittoria in casa della Lazio, vanno alla ricerca del successo che permetterebbe loro di staccare il Salerno, che è stato sconfitto a Palermo.

... » Leggi tutto