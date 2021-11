Toti «16 ricoverati in terapia intensiva su 18 sono non vaccinati. I numeri parlano da soli»

Genova. «I numeri di oggi parlano chiaro: su 18 ricoverati in terapia intensiva in Liguria, 16 sono non vaccinati, e solo 2 sono vaccinati. Si tratta di dati che parlano da soli, e che confermano come il vaccino protegga e sia l’unica strada a nostra disposizione per evitare un Natale come quello dell’anno scorso, fatto di sofferenze e chiusure. Bene quindi le decisioni prese del Governo, in linea con quanto richiesto dalla Regioni: l’introduzione del super green pass è una misura corretta, che mira ad agire preventivamente per evitare, nel prossimo futuro, di mettere in crisi gli ospedali, di andare incontro a lutti e lockdown non più sostenibili per il Paese. Allo stesso tempo, così si riconosce a chi ha fatto il vaccino il diritto a una vita normale». Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che fa il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini nella nostra regione.

