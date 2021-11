Carabinieri di Imperia in prima linea contro la violenza sulle donne

Imperia. Tre carabinieri donne e due colleghi uomini stamani hanno parlato e soprattutto ascoltato i cittadini accorsi sotto i portici di piazza Dante alla vista dei militari in divisa. In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i militari della compagnia di Imperia, al comando del tenente colonnello Pier Luigi Giglio, sono scesi in strada, tra la gente, per sensibilizzare la popolazione sul tema e mandare un chiaro messaggio a tutte le donne, potenziali vittime di violenza: «I carabinieri possono aiutarvi».

