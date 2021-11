Essere bambini nell’epoca del Covid-19

Vivere la condizione di bambini e adolescenti in tempo di pandemia. Un vortice di situazioni inedite ed emozioni dirette o riflesse che hanno segnato gli anni più delicati della coda della Gen Z e della prima Generazione Alpha. Dolore e disagio per le tensioni familiari generate o acuite dalle difficoltà economiche, lavorative e sociali. Ansia indotta dalla paura del presente e dall’incertezza del futuro. La solitudine di ritrovarsi chiusi per mesi nella propria stanza, costretti a rinunciare alla condivisione dei giochi e dei tempi scolastici. O perlomeno costretti a rimodularne radicalmente le modalità, utilizzando lo schermo dello smartphone o del computer di casa come esclusiva interfaccia delle proprie esistenze. Dolore, disagio, ansia, solitudine: potenti emozioni che, ormai a 2 anni dall’avvento dell’epoca del Covid-19, hanno avvolto la vita di molti milioni di bambini e adolescenti (e delle proprie famiglie) lasciando dietro di sé una scia di spavento, preoccupazione e rabbia.

... » Leggi tutto