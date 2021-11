Ortigia in serata, niente da fare per una buona Iren Genova Quinto

Genova. Niente da fare per l’Iren Genova Quinto nell’ottava giornata del campionato di Serie A1. Alle Piscine di Albaro il Circolo Canottieri Ortigia dimostra di meritare la classifica che ha e mette le cose in chiaro sin dal primo parziale, chiuso con un vantaggio di tre reti. I biancorossi, cui manca anche un pizzico di fortuna, riemergono nella seconda parte della gara, limitando il passivo nel terzo tempo e chiudendo in vantaggio l’ultimo quarto, riuscendo quantomeno ad accorciare per l’8-11 definitivo.

