Ospedaletti, il Piccadilly in cambio di Villa Sultana. Colpo grosso del Comune

Ospedaletti. Il Comune di Ospedaletti ha ricevuto una proposta da parte della proprietà di Villa La Sultana, la Sapeco srl affiancata in questa operazione dal gruppo Aquileia Capital Services, per permutare il prestigioso e storico immobile con l’edificio del ‘Piccadilly’ di proprietà del comune. L’offerta di permuta prevede che a fronte della cessione dell’intero palazzo ‘Piccadilly’ il Comune riceva, oltre l’intera proprietà della villa e del suo parco, anche un conguaglio in denaro che servirà per i primi necessari interventi di consolidamento della villa e per la riqualificazione dello storico parco.

