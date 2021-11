Sanremo, giovane non riesce a frenare e finisce con l’auto sul paletto

Sanremo. Un giovane alla guida di una Smart, su cui viaggiava anche un’altra persona, è finito su un paletto nei giardini Vittorio Veneto, davanti al forte di Santa Tecla, a Sanremo. Fortunatamente l’incidente, nel quale non sono coinvolti altri veicoli, non ha provocato feriti.

Il conducente ha dichiarato di aver perso il controllo del mezzo per problemi ai freni. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a rimuovere l’auto.

