Sanremo, panchine solari in piazza Colombo. M5s: «Un’idea nostra»

Sanremo. «Nel programma del MoVimento 5 Stelle Sanremo per le scorse comunali 2019 avevamo inserito l’idea di un progetto partecipato di riqualificazione del centro cittadino che prevedeva anche l’installazione di panchine intelligenti capaci di fornire energia elettrica a smartphone e attrezzature elettroniche. Inoltre abbiamo da sempre sostenuto la diffusione delle colonnine per la mobilità elettrica. È perciò una buona notizia constatare che l’Amministrazione Biancheri abbia portato avanti l’idea ma – come spesso accade – la politica con poche idee si appropria di quelle degli altri senza rendere merito a chi le ha proposte» – fa sapere il Movimento Cinque Stelle Sanremo.

