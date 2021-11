“Sindaci scontenti ma silenti”, Biancheri e la sua verità sul caso provinciali

Sanremo. “Quando nei mesi scorsi il presidente Toti mi chiese di candidarmi a presidente della Provincia risposi che era necessario portare avanti una candidatura civica unitaria, specie in una fase come quella attuale dove serve la maggior condivisione possibile per affrontare certe problematiche provinciali. Coerentemente con questa convinzione, insieme ad altri sindaci si stava lavorando ad una candidatura di sintesi in modo da coinvolgere tutti, anche Imperia, come feci già quattro anni fa e poi nel 2019”. A parlare è il sindaco Alberto Biancheri che rompe il silenzio dopo il dietro front che l’ha visto ritirarsi dalla corsa alla prossima presidenza della Provincia di Imperia.

