Troppe donne vittime di violenza, a Camporosso un convegno per dire “basta”

Camporosso. «Ci sono donne che non sanno neanche più qual è il loro gusto di gelato preferito, dopo anni in cui, per tenere calmo il compagno, hanno finto di amare il loro stesso gusto». Sono parole che fanno riflettere, quelle pronunciate in serata dalla psicologa Monica Borgogno nell’ambito del convegno “Insieme contro la violenza” organizzato dall’associazione #Buonavoglia, che mette insieme le realtà di Croce Azzurra e Aceb, con il patrocino della Città di Camporosso.

