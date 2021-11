Un’opportunità da 4 milioni di euro per tutte le imprese marittime

Per arrivare nel futuro, c’è bisogno di compiere un viaggio.

La meta è una sola: un’Europa più unita.

Pronto a salpare insieme ad IncentiviItalia?

Oltre ad essere una delle mete principali per i turisti di tutto il mondo, il Mediterraneo è il punto di collegamento tra gli Stati che rappresentano il centro di tutto il commercio europeo, una vera e propria arena dei mezzi di trasporto internazionali.

Per rafforzare la collaborazione tra gli Stati presenti, è stato emanato un bando che agevola la loro relazione tramite i bacini marittimi presenti e i poli del commercio nel Mediterraneo.

