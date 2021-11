Violenza sulle donne, Pastorino: “Ogni 72 ore un femminicidio, numeri che devono farci agire”

Genova. Oggi, 25 novembre, si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e i numeri relativi sono impietosi: ogni 72 ore, in Italia, una donna è vittima di femminicidio, nell’ultimo anno, a causa anche della pandemia e del lockdown, sono aumentati di oltre il 10%, e oltre il 60 per certo dei reati e degli abusi contro le donne avvengono tra le mura di casa, per mano di mariti o compagni. Sono 94 le vittime nel 2021, dato aggiornato al 22 novembre.

... » Leggi tutto