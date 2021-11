Meteo, nuvolosità diffusa su tutta la Liguria: temperature in aumento

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, tra nottata e prima mattinata di oggi, venerdì 26 novembre, si registreranno residui annuvolamenti specialmente sui versanti padani dell’Appennino. Schiarite via via più ampie lungo le coste. dal pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità sul levante con locali piovaschi a partire dallo spezzino. In serata probabile coinvolgimento anche del Tigullio e delle zone interne dove le precipitazioni saranno nevose sopra i 1200m.

... » Leggi tutto