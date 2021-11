Genova. Tra nottata e prima mattinata residui annuvolamenti specialmente sui versanti padani dell’Appennino. Schiarite via via più ampie lungo le coste. dal pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità sul levante con locali piovaschi a partire dallo spezzino. In serata probabile coinvolgimento anche del Tigullio e del genovese. Le precipitazioni saranno nevose sopra i 1200m.

