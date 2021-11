Pesca, Viviani e Piana: “Ipotesi Ue aberranti, stop alla riduzione delle giornate di pesca”

Genova. “Continuano le ipotesi di riduzione delle giornate di pesca dall’UE per il 2022, così come dal tavolo di consultazione della pesca e dell’acquacoltura del Mipaaf in cui è emersa la proposta di attribuire un plafond massimo di lavoro all’anno per ogni peschereccio che non soddisfa le esigenze dei pescatori, una categoria a rischio estinzione se si continua di questo passo”. A dirlo è il vicepresidente e assessore alla Pesca di Regione Liguria Alessandro Piana.

