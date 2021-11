Polemica sui vaccini, Sansa: “I dati non tornano”. Regione risponde: “Nessuna discrepanza”

Liguria. “Dal canale Telegram del presidente Toti apprendiamo che alla data di ieri il 79.6% dei cittadini liguri ha completato il ciclo vaccinale. Sempre dalla stessa fonte (e dalla stessa grafica) abbiamo però notato che il 3 novembre la percentuale era dell’80.08%. Con la campagna vaccinale che procede quotidianamente, com’è possibile arretrare in 22 giorni? Errori di calcolo o forse siamo diventati “primi in Italia” anche per cittadini svaccinati?”.

