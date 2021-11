Porti, lavoratori in sciopero per 24 ore. I sindacati: «Il sistema italiano rischia di indebolirsi»

Genova. «Sciopero di 24 ore il prossimo 17 dicembre di tutte le lavoratrici e i lavoratori dei porti». A darne la notizia i segretari generali di Filt-Cgil Stefano Malorgio, Fit-Cisl Salvatore Pellecchia e Uiltrasporti Claudio Tarlazzi spiegando che «nonostante l’interlocuzione aperta con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile in merito alle nostre proposte, sui porti il Governo sta andando in direzione decisamente opposta alle nostre richieste, non favorendo affatto il settore».

