Sanremo, “Sinfonica Black Friday Week”: biglietti interi scontati del 30% per tutta la settimana

Sanremo. Chi decide di prendere posto al centro della musica e ascoltare la Sinfonica in questi giorni ha un incentivo in più per farlo. Dal 26 novembre al 3 dicembre, sarà attiva una speciale promozione grazie alla quale il biglietto intero costerà solo € 17,50 al posto di € 25. Per ottenere lo sconto basterà acquistare i biglietti sul sito www.sinfonicasanremo.it selezionando la tipologia in promozione “OVER 25 BLACK WEEK PROMO”.

... » Leggi tutto