Vaccino, in Liguria obiettivo 80mila dosi alla settimana. Per i bambini pronto anche il Gaslini

Genova. “Dalla settimana prossima contiamo di portare l’offerta vaccinale alle attuali 45mila dosi settimanali a circa 80mila, un numero prudenzialmente alto per garantire a tutte le categorie, sia chi è sottoposto all’obbligo vaccinale sia chi ha il green pass in scadenza, la possibilità di immunizzarsi entro Natale”. Il presidente Giovanni Toti accelera e vara il piano di potenziamento degli hub regionali con l’obiettivo di salire a 14mila dosi al giorno. Nel frattempo, dopo l’ok dell’Ema, si scaldano i motori per proteggere anche i bambini tra 5 e 11 anni: per loro aprirà una linea apposita all’ospedale Gaslini.

