Ventimiglia, Black Friday solidale da Exnovo Shop: metà del ricavato al centro di ascolto Noi4You

Ventimiglia. Black Friday solidale in via Hanbury a Ventimiglia: il negozio di usato fashion Exnovo Shop destinerà metà dei ricavi della giornata di oggi al centro di ascolto antiviolenza Noi4You. La titolare del negozio, Doriana Bottini, ha deciso di dare un importante contributo allo sportello di ascolto e di aiuto alle donne vittime di maltrattamenti e violenza, unendo la giornata prettamente commerciale del Beack Friday alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

