Ventimiglia. E’ arrivato da Genova l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per recuperare un migrante dato per disperso nella serata di ieri. L’uomo, che ha allertato i soccorsi chiamando il 112 dal proprio telefono, stava cercando di oltrepassare clandestinamente il confine dalle parti del Passo della morte, in frazione Mortola Superiore a Ventimiglia.

