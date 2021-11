Ventimiglia, il sindaco Scullino a Roma per i 150 anni della prima seduta a Palazzo Montecitorio

Ventimiglia. Il sindaco Gaetano Scullino è in partenza per Roma. Dopo aver assunto i dovuti contatti di rito per rispettare il cerimoniale, il primo cittadino di Ventimiglia parteciperà alla cerimonia per il centocinquantenario della prima seduta a Palazzo Montecitorio in Roma capitale, che avrà luogo alla Camera dei deputati sabato 27 novembre alle 11, alla presenza anche del Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella.

... » Leggi tutto