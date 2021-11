Cairo, la storia di piazza della Vittoria: da “spazio di confine” ad anima della città

Cairo Montenotte. Oggi, sabato 27 novembre, l’inaugurazione di piazza della Vittoria (QUI il programma). Un giorno speciale per Cairo Montenotte, dove dopo più di un anno torna a battere uno dei suoi cuori pulsanti. I cairesi lo attendevano da tempo ed ora finalmente riavranno la loro piazza, un luogo fulcro per la comunità, dove incontrarsi, scambiarsi qualche chiacchera o passeggiare. Così come accade da anni, da oltre un secolo.

