Coronavirus, i dati dei contagi Comune per Comune. Ventimiglia la città con più casi

Imperia. Sono 553 le persone positive al Covid-19 che si trovano in quarantena nelle rispettive case in provincia di Imperia, per un totale di 1150 sorveglianze attive. E’ quanto emerge dal rapporto dell’Asl1 Imperiese stilato venerdì 26 novembre.

La città dove si registra il maggior numeri di casi è Ventimiglia, con 116 positivi e 291 sorveglianze attive. Seguono la città di confine, pur essendo più popolose, Sanremo (102 positivi, 199 sorveglianze) e Imperia (88 postivi e 183 sorveglianze).

