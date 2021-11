Genova. Sono 360 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 4.449 tamponi molecolari e 11.301 test rapidi processati. È quanto emerge dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Diminuisce dopo diversi giorni il numero degli ospedalizzati ma cresce il numero dei pazienti in terapia intensiva e non si registrano nuovi decessi.

... » Leggi tutto