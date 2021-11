Da Genova l’apertura alla legalizzazione della cannabis: “Inevitabile guardare alla Germania”

Genova. “Nel momento in cui un partner non proprio irrilevante e un alleato non proprio trascurabile come la Germania sembra cambiare profondamente linea, credo sia inevitabile che qualche riflessione si faccia anche nel nostro Paese, anche perché quella scelta determinerà dei riflessi che riguarderanno anche il nostro Paese, lo si voglia o no, in un mercato unico senza frontiere”. L’apertura in tema di legalizzazione delle droghe eleggere arriva dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando, ligure, in apertura della Conferenza nazionale sulla diffusione e dipendenza dalle sostanze stupefacenti in corso oggi e domani a Palazzo Ducale.

