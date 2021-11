Influenza, al via la campagna di Regione Liguria e Alisa per promuovere la vaccinazione

Genova. Al via la campagna di Regione Liguria e Alisa per promuovere la vaccinazione antinfluenzale, ricordando ai cittadini che si sono protetti contro il covid-19 di vaccinarsi anche contro l’influenza perché due vaccini sono meglio di uno, per evitare conseguenze anche gravi in caso di contagio da questi virus. Il materiale della campagna, anche con un breve video, sarà diffuso attraverso i canali social di Regione Liguria, i principali quotidiani locali, emittenti televisive e testate giornalistiche on line. Sono previste inoltre affissioni nei principali comuni liguri, oltre che in tutte le farmacie territoriali, in modo che il messaggio possa raggiungere il numero più alto possibile di cittadini.

... » Leggi tutto